AK Parti "anayasa" trafiğini başlatıyor

AK Parti, ekim ayı başında Meclis'te "anayasa" trafiğini başlatacak.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni anayasa çalışmaları ve Meclis'in yeni yasama yılının başlamasının ardından gündeme gelecek kanun tekliflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "AK Parti Meclis Grubumuz, parlamentoda grubu olan diğer partilerle görüşmek suretiyle 'gelin bir sivil anayasayı beraber yapalım' davetimizi iletecek. Kabul ederler, etmezler ama biz şu anda kapıları çalacağız" açıklamasının hatırlatılması üzerine Güler, TBMM'nin, 1 Ekim'de açılacağını, ilk Genel Kurul görüşmelerine de 3 Ekim'de başlanacağını belirtti.



Bu konuda takvimin henüz belli olmadığını kaydeden Güler, siyasi parti gruplarını ziyaret ederek usul ve yöntemin ne olacağına ilişkin çalışmayı önereceklerini aktardı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis tatile girmeden önce siyasi parti gruplarıyla görüştüğünü anımsatan Güler, şöyle devam etti:



"Tahmin ediyorum, ekim ayının ilk haftasından sonra hem İçtüzük hem de yeni anayasa noktasında siyasi parti gruplarımızı ziyaret edeceğiz. Onlardan yönteme ve usule ilişkin olarak önümüzdeki dönemde bir komisyon çalışması mı olur, farklı öneriler, farklı bir çalıştay gibi yöntem mi olabilir, bunu konuşmayı arzu ediyoruz. Ön niyeti aldıktan sonra onu bir takvime bağlayarak da görüşme trafiğini başlatmış oluruz diye düşünüyorum. Hem Meclis'in çalışma programlarını hem de diğer hususları gündemimize almış olacağız."



NTV’yi sosyal medyadan takip edin