AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hakkında bilgiler...



MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?



Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.



Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.