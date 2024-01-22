AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir?

Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Ataşehir ilçesinde Mustafa Naim Yağcı aday olarak gösterildi. Bu gelişmenin ardından Mustafa Naim Yağcı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mustafa Naim Yağcı kimdir?

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hakkında bilgiler...

MUSTAFA NAİM YAĞCI ?

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.

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