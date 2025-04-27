AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Önder kazada hayatını kaybetti

Nazilli'den Aydın yönüne gitmekte olan AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Murat Önder'in aracı, Aydın Denizli karayolu Sultanhisar ilçesi yakınlarında takla atıp yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Önder, sağlık ekiplerince Sultanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.



AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcımız Murat Önder kardeşimizin elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.