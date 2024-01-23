AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir kimdir?

İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin 37 ve MHP'nin 2 olmak üzere Cumhur İttifakı'nın 39 ilçe belediye başkan adayı belli oldu. İşte, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı Ali Talip Özdemir hakkında bilgiler...



ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?



Konya Ereğli'de 1953'te dünyaya gelen Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu.



1987'de makine yüksek mühendisi olan Özdemir, iki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.



48.⁠ ⁠Hükümette Çevre Bakanı olarak, 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.