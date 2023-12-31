AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Uysal kalp krizi sonucu vefat etti

Kısa bir süre önce Atatürk Şehir Hastanesi'nde fıtık ameliyatı olan ve tedavisi evinde devam eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.



Uysal'ın vefatı, yakınları, sevenleri ve partililer arasında üzüntüye neden oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uysal için başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "AK Parti'mizin Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinden büyük bir üzüntü duydum. Partimiz çatısı altında nice hizmetlerde bulunan Hüseyin kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." paylaşımı yaptı.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

