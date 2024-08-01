AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasının ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 10 ANA 560 panelvan minibüs ile 26 AET 710 plakalı otomobil, Ankara- kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ankara'dan 'e dönerken geçirdiği kazada çarpmanın etkisiyle omzundan darbe alan Aydemir, kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi - 1

AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

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