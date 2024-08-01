AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir trafik kazası geçirdi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Aydemir'i hastanede ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Başkanımız ivedi şekilde Eskişehir Şehir Hastanemizde tedavi altına alındı ve bizler de kendisini ziyaret ettik. Çok şükür durumu iyi. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim beterinden muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.