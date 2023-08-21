AK Parti Bartın İl Başkanı'nın oğlu kazada hayatını kaybetti

MOTOSİKLETİ YENİ ALMIŞ



Öte yandan Arslan'ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul'dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan'ın, memleketi Bartın'a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak 'hayırlı olsun' yazdığı görüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Arslan'ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muhammet kardeşimize Allah'tan rahmet, Sayın Başkanımıza, Arslan ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun inşallah."