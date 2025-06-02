AK Parti bayramlaşma programı belli oldu: CHP programda yok
AK Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. AK Parti bu bayramda da Cumhuriyet Halk Partisi ile bayramlaşmayacak.
Siyasi partiler arası bayramlaşma programı,, 7 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Merkezini, MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi, Doğru Yol Partisi heyetleri ziyaret edecek.
AK Parti heyeti de aynı siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirecek.
AK Parti'nin bayramlaşma programında Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi yer almıyor.
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