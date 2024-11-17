AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na saldırı

İstanbul'da gece saatlerinde AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nın önüne gelen maskeli şüpheli, kaldırımdan söktüğü iki parke taşını binanın camlarına atarak kaçtı. Olayı fark eden binadaki güvenlik görevlisi, peşinden koştuğu saldırganın uzaklaşması üzerine durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, camları kırılan binada inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın kimliğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. "MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM" AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, bu hain girişimi planlayanlara ve destekleyenlere karşı konunun hukuk önünde takipçisi olacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SALDIRGANLARIN KISA SÜREDE YAKALANACAĞINI TAHMİN EDİYORUZ



Saldırıya tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Saldırganların kısa süre içinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz." dedi.

Bartın'da konuşan Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beylikdüzü ilçe teşkilatımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. Şiddeti önlemek, teröristleri bu ülkeden temizlemek için üstün bir gayret söz konusu. Güvenlik güçlerimiz şu an saldırganı yakalamak için çalışma yapıyorlar. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı, bu soruşturma içinde saldırganların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Saldırganların kısa süre içinde yakalanacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan tüm teşkilat mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adli soruşturmayı da takip ediyoruz."