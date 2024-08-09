AK Parti binası yakınında şüpheli çanta paniği

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı yakınına bırakılan sahipsiz çanta, paniğe neden oldu. Çanta uzaktan fünyeyle patlatılırken içinden kıyafet çıktı.

AK Parti binası yakınında şüpheli çanta paniği

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak üzerinde bulunan İl Başkanlığı binasının yakınındaki boş arazide sahipsiz çanta olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

AK Parti binası yakınında şüpheli çanta paniği - 1

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yolları araç ve yaya trafiğine kapattı.

Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından uzaktan fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından çanta bulunduğu yerden kaldırıldı.

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