AK Parti binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na pompalı tüfek ile ateş açtıktan sonra yakalanıp tutuklanan Erdem Kaya, ifadesinde içeri kimseyi görmediğini dile getirdi. Öte yandan Kaya, "Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim." dedi. Olaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

AK Parti binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Haberi Görüntüle

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi.

Şüpheli Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş ettikten sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

AK Parti binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - 1

"FİŞEK BİTENE KADAR ATEŞ ETTİM"

Depremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya, polisteki ifadesinde, "3 bin 500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım." dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...