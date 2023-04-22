AK Parti binasına ateş açan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

"FİŞEK BİTENE KADAR ATEŞ ETTİM"

Depremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya, polisteki ifadesinde, "3 bin 500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım." dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.