AK Parti binasına satırlı saldırı

Iğdır’da bir şüpheli elindeki satırla, AK Parti İl Başkanlığı’na saldırdı. Camları kırıp içeri giren saldırgan, olay yerine gelen polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

AK Parti binasına satırlı saldırı

AK Parti İl Başkanlığı binasına satırla saldıran şüpheli gözaltına alındı.

Bağlar Mahallesi’ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına sabah saatlerinde gelen Bilen B., elindeki satırla binanın camlarını kırarak içeri girip bağırmaya başladı.

Bilen B.’yi ikna edip satırı bırakmasını sağlayan polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin polislerce ikna edildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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