AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay kimdir?

Nesrullah Tanğlay, AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayarak mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. İşte, AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay hakkında bilgiler...



NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?



Bitlis'te 1975'te dünyaya gelen Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun oldu.



AK Parti'nin kuruluşuyla siyasi hayatına başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, İl Yerel Yönetimler Başkanlığı, İl Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.



8 Şubat 2015'te AK Parti İl Başkanlığı görevine atanan Tanğlay, 31 Mart 2019'da Mahalli İdareler Seçimi'nde Bitlis Belediye Başkanı seçildi.