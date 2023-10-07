AK Parti Büyük Kongresi toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan salona giriş yaptı

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Parti yönetiminin yeniden belirleneceği kongre için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte salona giriş yaptı.

AK Parti Büyük Kongresi toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan salona giriş yaptı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı ’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi için salona girişler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan’la birlikte kongrenin gerçekleştirildiği salonda yerini aldı.

PARTİLİLER ERKEN SAATLERDE SALONA GELDİ

Kongre dolayısıyla ülkenin değişik yerlerinden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

AK Parti Büyük Kongresi toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan salona giriş yaptı - 1

SALONUN DIŞINA DEV EKRANLAR KURULDU

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde Parti kurucuları, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkan Vekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

AK Parti Büyük Kongresi toplandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan salona giriş yaptı - 2

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Yüzyılı logoları öne çıkıyor.

Salonda, "Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı", "Türkiye Yüzyılı için doğru hep yeni hep ileri" ve "Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

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