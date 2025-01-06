AK Parti-DEM görüşmesi | AK Parti: Samimi ve olumlu bir görüşme gerçekleşti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin, Meclis turu yeni haftada da devam ediyor.

AK PARTİ-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ



Gün içinde Gelecek Partisi ile görüşen Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyetinin, ikinci durağı AK Parti'ydi.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti'li Ahmet Türk'ten oluşan heyet, AK Parti TBMM Grup Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi.

SAADET PARTİSİYLE GÖRÜŞME BAŞLADI



Heyetin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşmesi başladı.

DAVUTOĞLU: MESELE GELECEĞİN BARIŞ İÇİNDE YAŞAYAN TÜRKİYESİNİ İNŞA ETMEK

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ile heyetteki Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, “Geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiyesini inşa etmektir mesele… Ben ifade ettikleri hususlar için teşekkür ediyorum. Suriye ve Irak bağlamındaki gelişmeleri de gözden geçirdik, kanaatlerimizi paylaştık.” dedi.



Türkiye’nin kendi iç yapısını tahkim etmesinin Suriye ve Irak’ta da barışçıl çözümlere büyük katkı sağlayacağını anlatan Davutoğlu, “İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler.” ifadesini kullandı.



ÖNDER: HATİMOĞULLARI’NIN SÖZLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI



Davutoğlu’nun ardından gazeteciler Önder’e DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın son açıklaması soruldu.



Hatimoğulları, “Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak. O nedenle devlet aklına biz buradan seslenmek istiyoruz. İmralı’da gerçekleşen bu görüşme yetmez, İmralı kapıları açılmalıdır, Öcalan’ın barış için, sadece Türkiye barışı değil bütün Ortadoğu barışı için de çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerekir” demişti.



Önder bu sözlerin bağlamından koparıldığını söyledi.



“Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Bu ülkeye getirecek bereketle tarif etmekten yanayız.” Diyen Önder, “Kimse bu tarz yaklaşımları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin.” ifadesini kullandı.



CHP İLE GÖRÜŞMENİN TARİHİ NET DEĞİL



Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

BU HAFTA GÖRÜŞMELER SÜRECEK



DEM Heyeti yeni haftada Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.



İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.

