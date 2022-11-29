AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti (Celal Erdoğan kimdir?)

Geçen haftalarda beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan AK Parti Düzce İl Koordinatörü Celal Erdoğan hayatını kaybetti.

51 yaşında hayatını kaybeden Celal Erdoğan için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Soylu, "Hayatını kaybeden dava arkadaşımız, Celal Erdoğan Beyefendi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve AK Parti Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, mekanını cennet, makamını âlî eylesin..." dedi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Celal Erdoğan'ın cenazesi bugun ikindi namazından sonra Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacak.

CELAL ERDOĞAN KİMDİR?



1971 yilinda Rize'de dogdu. İlk, orta ve lise egitimini Rize`de tamamladi. İstanbul Teknik Üniversitesi (ITU) Uçak mühendisliği bölümünü 1993 yılında bitirdi. Vatani görevini yedek subay olarak II. Hava İkmal Bakım Merkezi - Kayseri'de tamamladi. İş hayatına Otomotiv yan sanayii'nde başladi.



1998 – 2004 yılları arasında Doğuş Otomotiv`de Satış Sonrası Hizmetlerde çalıştı.



2004 sonrası inşaat sektöründe Harita, İmar, İnşaat (yap-sat) faaliyetleri yürüten şirketi kurdu ve devam ettirmekte.



Birçok dernek ve kuruluşta kurucu ve üye olarak sosyal hayatın içinde oldu.. Siyasete ilk defa AK Parti'de Ümraniye İlçesi Çekmeköy Beldesi kurucusu ve belde başkan yardımcısı olarak başladı.

1.ve 2. Olagan Kongre dönemlerinde Ümraniye ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve 3 seçim boyunca SKM Başkanlığı görevlerini yürüttü. 3. Olağan Kongre ile Ümraniye ilçesi İlçe Başkanlığı görevine seçildi.



4.ve 5. Olağan Kongreleri ile İstanbul İl Yonetim Kurulu Üyeliğine seçilen Celal Erdoğan, evli ve üç çocuk babasıydı.









