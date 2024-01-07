AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı olarak da Şahin Şerifoğulları ismi açıklandı. İşte, Şahin Şerifoğulları hakkında bilgiler...



ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?



1980 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü tamamladı. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümünde Yüksek Lisans eğitimi aldı.



BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde 3 yıl süreyle uzman olarak çalıştı. Akaryakıt istasyonları ile inşaat ve güneş enerjisi sektörü alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak görev yaptı.



Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve Tügva Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.



24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde, AK Parti Genel Merkezi tarafından Elazığ 5. Sıra milletvekili adayı gösterildi.



31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediye Başkan adayı oldu.



Şahin ŞERİFOĞULLARI, evli ve 3 çocuk babasıdır.