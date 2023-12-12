AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

AK Parti, eski milletvekili Faruk Koca'yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

MKE Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol 'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Olay sonrası Faruk Koca hakkında gözaltı kararı verilirken, AK Parti'den de eski milletvekili Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiği açıklaması geldi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı

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