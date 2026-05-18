AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten CHP'nin erken seçim talebine yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet , NTV canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Büyükgümüş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarıyla ilgili ‘’Seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği belli. Herkes süresince milletimize hizmet edecek.'' dedi

Büyükgümüş şunları söyledi: ‘’Türkiye 'de artık siyasetin geleneği olmuştur. CHP erken seçim talebinde bulunur ancak Türkiye vaktinde ve zamanında seçimlere gider. Sonrasında da AK Parti, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanarak yola devam eder. Türkiye'nin son 20 yıllık geleneğinden bahsediyoruz. CHP'de sürekli ‘bu seçimde olacak’ gibi kendi kitlelerini uyutan, bir siyasal strateji ve söylem seti görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken en büyük kazanımlar seçimlerin ne zaman olacağının ve ülkeyi hangi kadroların yöneteceğinin belli olması olmuştu. Şimdi de seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği belli. Herkes süresince milletimize hizmet edecek. Burada TBMM'nin alacağı kararla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olmasına kapı aralayacak bir teknik tarih düzenlemesi gerçekleşebilir. Bununla ilgili bir adım da erken seçim mantığında değil, gerekli adımlar neyse atılarak yapılır. TBMM'de 360 oyla sayın cumhurbaşkanımızı bir kez daha aday olacağı bir teknik tarih düzenlemesi olabilir.''

“İSRAİL, TERÖR ŞEBEKESİNE DÖNÜŞTÜ”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail müdahalesine de tepki gösterdi.

Büyükgümüş ‘’Başından itibaren gördüğümüz İsrail devletinin bir terör şebekesine dönüştüğü. Netanyahu ve çetesine hükümet yahut başbakan gibi saygın diplomatik siyasi makamları atfetmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. İnsanlığa dair ne varsa hepsini hiçe sayan bir anlayışla hareket ediyorlar. İlk Sumud filosuna karşı da vahşice bir hareket düzenlemişlerdi. Artık burada olanların hukukla, insan haklarıyla, uluslararası düzenle hiçbir ilişkisinin olmadığını gözlemliyoruz.'' dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Bir sonraki genel seçimlerin Mayıs 2028'de yapılması planlanıyor. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada erken seçim çağrısını yineleyerek "Ben kendi şahsıma seçimlerin en geç 2027'nin Ekim ayında yapılacağını düşünüyorum. 2027 Ekim'den geçe kalmayacağını, zaten bütün Ankara'daki emareler bunun üzerine yoğunlaşıyor.'' dedi.