AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü hazırlıklarını anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti'nin yarın düzenlenecek 24. kuruluş yıl dönümü programı hazırlıklarına ilişkin, açıklamalarda bulundu.

Acar, gelecek yıl AK Parti'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, "24'üncü yaş bizim için bir altın değerinde, 24 ayar bir altın değerine sahip. 7 günün 24 saati boyunca çalışarak oluşturulan bir sürecin yeni yaşını kutlayacağız inşallah 2 gün sonra. Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak daha önceki yıllara da atıfta bulunacak, sade ama anlamlı olmasını arzu ettiğimiz bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

"BELGESEL FİLMİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ"

Partisinin kuruluş yıl dönümü organizasyonunun Tanıtım ve Medya Başkanlığında olduğunu hatırlatan Acar, "Sloganlarımız, içeriklerimiz, hazırlanan görseller, filmlerimiz, bugün itibarıyla başlayacak olan bazı çalışmalarımız olacak. Teşkilatlarımızın heyecanından ve hep birlikte bu ailenin mensubu olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ve 24 yıldır ülkemizde neler kazandırmak üzerine mücadeleler verdiğimizi, hizmetler noktasında nerelere dokunduğumuzu, milyonlarca dokunuşu olan bu süreci anlatmaya gayret göstereceğiz. Tabii bir belgesel filmimizle bunu paylaşacağız." diye konuştu.

"MİLLETİN TA KENDİSİYİZ"

Acar, kutlama programındaki en önemli unsurun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşma olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu toplantının ana gündem maddesi yine Cumhurbaşkanımızın duyguları olacaktır.

Hepimizin beklentisi, burada bizlerle bu 24 yıllık yolculuğun, hikayenin, kendi tarafında nasıl bir anlam ifade ettiğini ve bu süreçte neler yaşandığını anlatması olacak. En değerli tarafı aslında bu.

Ama tabii bu bir siyasi parti doğum günü gibi değerlendirilmemeli. Bizim için başka bir anlam ifade ediyor çünkü biz sadece sıradan bir siyasi parti değiliz, biz millet hareketi olarak kurulmuş bir partiyiz.

Milletin ta kendisiyiz aslında. O nedenle burada da aslında bu sadeliği mümkün olduğunca korumaya, anlamlandırmaya gayret gösteriyoruz."

"BİR SÜRPRİZİMİZ VAR"

AK Parti'nin çok fazla şarkısı olduğunu hatırlatan Acar, "Çok fazla şarkının Cumhurbaşkanımıza dokunan bir yanı olacak. Bugüne kadar tüm dönemler boyunca ortaya çıkmış olan, topluma duyurduğumuz eserlerimizin yansıması olarak karşılık bulacak bir sürprizimiz var." ifadelerini kullandı.

