Seçim sonuçlarına yönelik birçok ilde itirazlar olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin de İstabul seçimlerine yönelik anayasa ve seçim kanununun kendilerine verdiği yasal hakkı kullandığını söyledi. Her siyasi partinin bu yasal hakkı kullandığının da altını çizen Ünal, siyasi partilerin tüm oyların sayılmasından seçimlerin yenilenmesine kadar anayasanın tandığı hakları talep edebileceğini belirtti.



"Partiler birçok ilde bu taleplerde bulunuyorken biz benzer taleplerde bulunduğumuz da mı içtihatlere aykırı oluyor?" diyen Ünal, "İyi bilinsin ki biz milletimizin verdiği tek bir oyun dahi zayi olmaması için anayasal haklar çerçevesinde sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.