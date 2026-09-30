AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin parası tasfiye edilen fonda kaldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu 4 şirketin de tasfiye edilen tera fonlarından birine para yatırdığı anlaşıldı.



Zeybekçi, gazetecilere yaptığı açıklamalarda parasının içeride kaldığını söyleyerek "Mağdur 455 bin kişiden biriyiz" diye konuştu. Zeybekçi, fonda parası olanların tümünün manipülatif işlem yapan olarak görülmemesi gerektiğini söyledi, paranın bilgisi dışında fonda parasının tutulduğunu belirtti.

Fonun manipülatif işlemlerle alakası olmadığını ifade eden Zeybekçi, "Tera TP2" fonunun aylık kazancının yüzde 3 buçuk dört civarında olduğunu belirtti.

“HABERİM OLSA İZİN VERMEZDİM”



Paralarını faize koymama yönünde hassasiyetleri olduğunu belirten Zeybekçi, "Bilgim olması gerekiyordu ama olmadı. Arkadaşlar buraya koymuşlar, haberim olsa müsaade etmezdim" dedi.



Zeybekçi, "Vatandaş bir şey olsaydı devlet müdahale ederdi düşüncesiyle buralarda parasını tuttu, Manipülatif işlem yapan, milyarlarca lira kazanıp çıkanla 455 bin kişiyi karıştırmamak lazım" diye konuştu.