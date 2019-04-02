Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satır başları;

Gerçekten çok hızlı şekilde aradaki fark azalıyor. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin ilçe seçim kurullarına yapmış olduğumuz düzeltme işlemi dışında bir adım daha attık. Bir geçersiz oyların sayımına bir de tüm oyların sayımına ilişkin başvuruda bulunduk. CHP farkın kapandığını görünce paniğe kapıldı, soluğu il seçim kurulunda aldı. İl Seçim Kurulu da çok hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararıyla sayımı durdurdu. CHP'nin itirazı üzerine 7 ilçede oy sayım işlemi tedbiren durduruldu.

İl seçim kurulları sayım devam ederken durdurma kararı veremez şeklinde kararlar var. Böyle bir tablonun oluşması gerçekten hayrete düşürdü. CHP'ye sormak istiyorum; bu kadar acelecilik neden?

Bu sayımı yaptırmayız şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur?

Bu akşam üzeri Bağcılar İlçe Seçim Kurulu karar verdi. 1304 oyu maddi hataların düzeltilmesi sonucu AK Parti lehine yazdı.

İl seçim kurulunun bu yaklaşımı, hem de Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına rağmen ve aynı zamanda bundan önce hiç verilmeyen tedbir kararının altına imza atmış olması hasebiyle ama özellikle CHP'nin yangından mal kaçırırcasına hareket etmesi ve soluğu direk il seçim kurulunda alması ve il seçim kurulunun böyle bir karar imza atmasına sebep olması gerçekten manidardır.

Altını çizerek söylemek söylemek istiyorum; sandıktan mal kaçırma derdine düşen CHP bilsin ki gerçekler ortaya çıksın diye mücadelemiz devam edecek ve her yolu kullanacağız. Hak kiminse o cereyan etsin istiyoruz.

Bunun için son bir kez daha ben buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Diyorum ki; bu kadar somut net belge bilgi ortadayken CHP olarak siz de gelin eğer endişeniz yoksa, bu kadar öndesiniz ya, öyle iddia ediyorsunuz. Herkesin ortasında, ilçe seçim kurulları da karar versin. Gerekirse kameralar kurulsun, bütün halk izlesin ve gerçek neyse o ortaya çıksın. Kuralım kameraları, ilçe seçim kurulları saysın, bütün millet de izlesin, gerçek de ortaya çıksın.