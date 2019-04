Son dakika haberi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun henüz süreçler tamamlanmadan, yasal yol bitmeden, mazbata teslim edilmeden kendisini başkan ilan etmesinin, hayret verici olduğunu söyledi.

Her adaya, süreçler tamamlanıp, birleştirme tutanakları kesinleştikten sonra mazbatasının verildiğini ancak ondan sonra kişinin kendisini, "başkanım" diye ilan etmesinin mümkün olabileceğini dile getiren Yavuz, sözlerine şöyle devam etti:



"Bütün bunlar olmadı. O açıdan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, özellikle bu süreçlerin durdurulmasını talep ediyor ve bir an önce kendisini 'başkan' ilan edelim diye istiyor. Hatta 'Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin, elimi kaldırsın' şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Bunun üzerine hemen soruları sormak istiyoruz: Diyoruz ki sen seçildiğine nereden, nasıl kanaat getiriyorsun? Bu süreçlerin bitmesini hangi hakla istiyorsun? Dünyanın her yerinde hukuki süreç var bildiğiniz üzere. Türkiye'de de yine seçimlerle ilgili hukuki süreç işliyor, herkes bunu biliyor. Nasıl oluyor bu? Sandıktaki işlem biter, seçim kurulundaki iş ve işlemlere sıra gelir. Sonra da seçim kurulunun iş ve işlemleri üzerine yine seçim kurulları nezdinde önce ilçeden başlayarak itiraz süreçleri işler. Bunlar tamamen yargı gözetiminde ve yargının yaptığı iş ve işlemlerdir. Önce ilçe seçim kurulu gerekeni yapar, sonra bu beğenilmiyorsa itiraz edenlerce yine il seçim kuruluna ki tamamen yargıdan bahsediyoruz, itiraz edilir. En son da Yüksek Seçim Kurulu'na gitmek suretiyle mesele kesinleşir. Ancak sonuç orada net bir şekilde ortaya çıkar."



"KAMU VİCDANI RAHATLASIN DİYE GELİN HEP BİRLİKTE SAYIM YAPALIM"



Yavuz, Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Hal böyleyken hangi hakla şimdiden kendini başkan ilan ediyorsun? Yine hangi hakla bizim bu işlettiğimiz süreçleri hadsizlik olarak görüyorsun? Çünkü bizim yaptığımız çok doğal, çok tabii, çok yasal bir şey. Biz diyoruz ki ne Ekrem İmamoğlu'nun lehine ne de aleyhine fazla oy yazılmasın. Ama yine biz istiyoruz ki bize verilmiş her oy, bizim hanemize kaydedilsin. Kendisi bir örnek veriyor, diyor ki; 'bak bizim aleyhimize de bir tane kaydedilmiş'. Biz bir örnek vermiyoruz ki. Hem onu düzeltelim ama hem de yüzlerce, binlerce bahsettiğimiz maddi hatayı ve ortaya çıkarttığımız belgeyi de düzeltelim. Hatta kamu vicdanı rahatlasın diye gelin hep birlikte sayım yapalım. Bunu isterseniz son derece de aleni yapalım istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"SOKAĞI İŞARET ETMESİ BİR DEVLET ADAMINA YAKIŞMAZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Sancaktepe'de oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Bizimkisi reddedildi, CHP itiraz etti ve bu karar verildi. Sadece Sancaktepe'de mi? Türkiye'nin bir çok yerinde itiraz edildi. 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' diye sorarlar insana. Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP tarafından yapılan itiraz sonucu iptal edildi. Orada olanı bir yasal hak olarak görüyorsun ama burada işletilen süreci kesmemizi ve yasanın bize tanıdığı hak ve imkanı ortadan kaldırmamızı istiyorsun. Adana Yüreğir'de CHP'nin itirazı kabul edildi ve oyların sayımına karar verildi. Belki bu karardan sonra il seçim kurulları yeni bir karar veriyor, belki Yüksek Seçim Kurulu'na gidiyor yeni kararlar veriyor ama CHP bir yandan geçmiş seçimlerde ve bu seçimde kendisi için gördüğü hakkı, bize çok görmesi anlaşılır gibi değildir.



Tehditvari yaklaşımlarla sokağı işaret etmesi, başka imalarda bulunması bir devlet adamına, bir siyasetçiye yakışmaz, sağduyulu olmak durumundayız. Bu süreçlerin sonunu takip etmek durumundayız. Çok daha farklı şeyleri çok daha fazla şeyleri konuşacağız, onu konuşuruz, bunu konuşuruz, o belgeyi gösteririz, bu belgeyi gösteririz ama bu işin çözüm noktası seçim kurullarıdır. Seçim kurullarından çıkacak sonucu hepimiz görmemiz ve bu sonuca göre de davranmamız gerekir."



''KESİNLEŞEN SONUÇLARI DA HEPİMİZ KABULLENECEĞİZ"



Gerçeğin ortaya çıkacağına inandıklarını vurgulayan Yavuz, "Kesinleşen sonuçları da hepimiz kabulleneceğiz. Hem Ekrem İmamoğlu kabullenmek durumundadır hem de AK Parti. Bu demokrasinin gereğidir. Ama müsaade edilsin önce bu itiraz süreçleri sonuçlandırılsın ve yargı süreçleri adamakıllı işletilsin" değerlendirmesini yaptı.



Yavuz, bütün amaçlarının gerçeğin ortaya çıkarılması olduğunu dile getirerek, yaptıkları her adımın hukuki zeminde işletildiğini, yasal karşılığının olduğunu ifade etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, bir gazetecinin "Bazı rakamlar farklı olabilir ama şu anda kaç ilçede oylar tekrar sayılıyor?" sorusu üzerine, her sandık açıldıkça her gün geçtikçe aradaki farkın biraz daha azaldığını kaydetti.



Ali İhsan Yavuz, şunları söyledi:



"Daha çok az sayıda sandık açıldı ve bizim maddi itirazlara ilişkin ileri sürdüğümüz, gerekçelerin çok azı görüşüldü buna rağmen aradaki fark daha şimdiden 29 binlerden 20 binin altına inmiştir. Süreci takip edelim göreceksiniz bu fark erimeye ve bizim baştan beri ortaya koyduğumuz rakamlara yanaşmaya devam edecek."



Toplantıya, AK Parti genel başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Erkan Kandemir de katıldı.

İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI