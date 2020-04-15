AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bütün ihtiyaçları karşılayabilecek gücümüz var

AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş NTV ekranında Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendirdi.



Numan Kurtulmuş'un sözlerinden öne çıkanlar,

''Bitti hallettik noktasında kendimizi düşünmemek gerekiyor. Rehavete kapılmamalıyız. Ayrıca virüsle mücadele ederken ekonomik dengeyi de sürdürmemiz gerekiyor. Bu nedenle de ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi gerekiyor. İşi olan, zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler hariç bütün vatandaşların yürekten önlemlere uyması gerekiyor.

Beni duygulandıran görüntüler de oldu. Mesela jandarmamız gitti tarla sürdü. Çocuklar istedikleri için pasta götüren polislerimiz vardı. Türkiye'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek gücümüz var.

Sokağa çıkma yasağında ise olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Bunu bir sokağa çıkma yasağı olarak değil kısıtlaması olarak görülmesini istiyoruz.

SALGININ EKONOMİYE ETKİSİ

Salgının ekonomiye etkisi noktasında, dünya ekonomisi bu virüsten sonra eskisi gibi olmayacak. ABD'de daha şimdiden 20 milyon işsiz kişi ifade ediliyor. Böylesine küresel ekonomide küçülmenin Türkiye ekonomisine etkisi olacak. Peki nasıl kontrol edeceğiz. Tezgahın dağılmaması gerekiyor, başta KOBİ ve sanayicilerimiz olmak üzere destek olmamız gerekiyor.

Uluslararası kuruluşlar sınıfta kaldı. Kimse Birleşmiş Milletleri ortada göremiyor. Bu zor günümüzde yanımızda olmayacaksa ne zaman olacak? Salgın sonrası dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

İNFAZ DÜZENLEMESİYLE TAHLİYELER

Türkiye'de yasanın nasıl çıkacağı bellidir. Burada da gözetilen amaç toplumun ihtiyacı olan yasaların çıkarılmasıdır. Bu süreç itiraz etmek de dahildir. Ana muhalefet partisi AYM'ye gidebilir. Ancak tahliyeler başlamış bulunuyor. Sonuçlarının ise hayırlı olmasını temenni ederim.