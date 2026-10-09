AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NTV'ye konuştu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, gündemde yer alan konu başlıklarına ilişkin olarak NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

İlk olarak fon soruşturmasıyla ilgili iddialara değinen İnan, muhalefet partilerine “iftiralarla gündemi sulandırmaya çalışan dedikodu kumpanyası” nitelemesiyle tepki gösterdikten sonra şöyle devam etti:

"Karşımızda bir yalan şebekesi var. Karşımızda seviyeli bir yapı yok. Yalanlarla iftiralarla gündemi sulandırmaya çalışan bir dedikodu kumpanyası var. Atmış oldukları o ağır iftiralar ellerinde patladı. Ama hiçbir utanma olmadan bu iftiralara devam ediyorlar. Biz bu konuda gerekli tepkileri gösterdik. Biz bu dolandırıcılığı ortaya koyanlarla, bu fon şeytanlarıyla mücadele ediyoruz ama Özgür Özel ve arkadaşları bu mücadeleyi ortaya koyan kişileri hedefe koyuyorlar.

Biz alçak FETÖ'cülerle mücadele ederken onlar FETÖ'cülerle mücadele edenleri hedefe koymayı tercih etmişlerdi. Gayet de sicilleri bozuk bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Biz hiçbir şekilde partimize ve hükümetimize Yeni Parti kliğine de gazeteci görünümlü aparatlara da operasyon çektirmeyiz .

Buradaki operasyonu dün itibariyle gördük. Operasyonu da çözdük. Bu işin arkasında kimlerin olduğunu da kamuoyuna anlatmaktan geri durmayacağız. Hukuki olarak da tüm bu saldırıların hesabını hukuki zeminde soracağız."

“İZMİR'İN TÜM İLÇELERİNDE MEGA PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRMEK İSTİYORUZ”

İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması nı da yorumladı.

Tugay, istinaf mahkemesinin “mutlak butlan” kararı sonrası CHP'den istifa eden ve yoluna bağımsız devam edeceğini açıklayan Tugay, üç ayın sonunda AK Parti'ye katılmış; rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, söz konusu gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

"Ben İzmir Milletvekiliyim. Biz 25 sene boyunca siyaset yaparken partimiz çatısı altında şehrimize hizmet etme arzusu içindeydik. Bu arzumuzu her seçimde İzmirli hemşehrilerimizle paylaştık. Cemil Tugay Bey biliyorsunuz kısa bir dönem bağımsızda kaldı. Ve o bağımsız kalma sürecinde büyük bir iradeyle partimizde ve Cumhur İttifakı'nda şehrimize hizmet etme kararı verdi. Cumhurbaşkanımızla ve Genel Başkanımızla paylaştı ve Cumhurbaşkanımız da yetkili kurullarımıza talimat vererek süreci yeni yasama yılındaki açılış törenimizde çok güzel bir rozet takma merasimiyle birlikte gerçekleştirdik. İzmir hikayesi çok güçlü bir şekilde devam edecek. İnşallah tüm ilçelerde mega projelerimizi kısa süre içinde hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz.

Buradaki en büyük gücümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrimize ve Cemil Tugay'a güçlü desteği. Cemil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İzmir'in sanayisine, ticaretine, turizmine etkisini görmüş olacağız. Bizim 1 milyon oyumuz var İzmir'de. CHP her zaman tek taraflı davrandı, ideolojik davrandı. Biz bunu yapmayacağız. Biz İzmir'de hangi görüşten, renkten olursa olsun herkesin kendini içinde hissedeceği bir yönetim tarzını İzmir'de ortaya koyacağız. Salt düşmanlık, kutuplaştırma üzerinden yapmış oldukları siyasetin raf ömrünün tükendiğini göstereceğiz."

“İZMİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

İnan, Ergen'in “Belediye meclisindeki çoğunluk AK Parti'de değil. Bu, belediye yönetimine etkisi açısından nasıl bir tablo ortaya koyuyor?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Hangi partide olursa olsun hepsini tanırız, biliriz. Biz İzmir için çalışacağız. İzmir'i ileriye götürmek için Sayın Cemil Tugay Beyefendiyle büyük bir kararlılık içerisinde olacağız. Bunun karşısında olurlarsa da İzmir'in ne kadar geriye götürdüklerini tüm İzmir kamuoyu, Türkiye kamuoyu biliyor. Bunu çıkarız vatandaşımıza anlatırz. İleri götürmek isteyen kim olursa olsun kapımız da gönlümüz de açık.”