AK Parti Grup Başkanı Güler: Teröristler inlerinden kafalarını çıkaramıyorlar

"İNLERİNDEN KAFALARINI ÇIKARAMIYORLAR"



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, 2023'ün son haftasında yaşanan terör saldırılarına değinerek, "Bizim terörle mücadele kararlılığımız ve azmimiz bundan sonra da devam edecektir. Ülkemizin milli birliği ve güvenliğine karşı bu tür terör saldırılarını her zaman kınadık ve lanetledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Kararlı duruşumuzu da hiçbir zaman değiştirmeyeceğiz. Asla bir santim dahi olsa geri adım atmayacağız. Son terörist kalıncaya kadar milletimizin desteği ile birlikte kararlı duruşumuzu bozmayacağız. Terörden medet uman küresel güç odakları da var. Onlara maşalık yapan katil bir PKK, PYD var. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemlerde de ülkemizin milli birliği ve ulusal güvenliğine saldıran bu yapıları da biz kararlı duruşumuz ve mücadelemizle bertaraf edeceğiz. Şu anda 50 ve 60'lara indi. İnlerinden ve mağaralarından kafalarını çıkaramıyorlar." dedi.

Güler sözlerini şöyle tamamladı:

"Askerimizin her türlü silah sistemini sağlamış durumdayız. Bundan sonra da bu ülke topraklarında kimsenin cesaret edemeyeceği bir mücadeleyi ortaya koyacağız. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yapılanmalarını da yok edeceğiz."

