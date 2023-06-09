AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bahadır Yenişehirlioğlu İzmir’in ilk belediye başkanı yenişehirli Ahmet efendinin torunu, taşra eşrafından, köklü bir aileye mensup olan Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962 yılında Manisa Akhisar’da dünyaya geldi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985'te mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.



Çin, Fransa, ispanya, İsviçre, İtalya, Almanya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Hollanda, Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn, Azerbaycan gibi ülkelerde antropoloji, sosyoloji, yönetim bilimi ve hukuk çalışmaları yaptı.



Avukatlık mesleğini sonlandırdıktan sonra edebiyat dünyasına giriş yaptı.



Yedi Güzel Adam dizisinde canlandırdığı sahaf İsmail Bey karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Sevda Kuşun Kanadında (Saatçi Hüsnü), Payitaht Abdülhamid (Tahsin Paşa) dizilerinin kadrosunda yer aldı. Ayrıca Direniş Karatay ve Vecihi Hürkuş filmlerinde oynadı.

