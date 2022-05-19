AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 4 yıldır sürdürdüğü Grup Başkanvekilliği görevinden, yapılan istişareler sonucu, ayrılma kararı aldığını söyledi.

Haberler - NTV Haber 19.05.2022 - 20:11

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

Cahit Özkan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Özkan yaptığı açıklamada, AK Parti'de aslolanın makam ve mevki değil, görev ve sorumluluk olduğunu belirtti.

Özkan, bir süre önce katıldığı bir toplantıda, " 'ye teslim oldu" ifadesini kullanmış, bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını açıklamıştı.

Özkan'ın yerine Ak Parti Grubu'nda seçim yapılacak. Grup Başkanvekilliği için Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un ismi geçiyor.

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