AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevinden alındı

Cahit Özkan, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Özkan yaptığı açıklamada, AK Parti'de aslolanın makam ve mevki değil, görev ve sorumluluk olduğunu belirtti.



Özkan, bir süre önce katıldığı bir toplantıda, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye teslim oldu" ifadesini kullanmış, bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan’ın görüşlerinin partinin fikirlerini yansıtmadığını açıklamıştı.



Özkan'ın yerine Ak Parti Grubu'nda seçim yapılacak. Grup Başkanvekilliği için Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç'un ismi geçiyor.