AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal NTV'de

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, NTV'den Funda Görey'in sorularını yanıtlıyor.

Mahir Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BARTIN'DAKİ MADEN KAZASI

Bartın'daki maden kazası gündemde. Meclis'te de bir araştırma komisyonu kurulacak. Buna neden karar verildi?

''Kazanın nedeni ve bundan sonraki kazaların ortadan kalkması için araştırmalarımızı yapacağız. Araştırma komisyonları, tüm siyasi partilerinin katılımıyla incelenerek değerlendirmesi gereken süreçleri içerir. Bugün de Enerji Bakanı'mı bilgilendirici bir açıklama yaptı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜKTE

Uzun zamandır tartışılan dezenformasyonla mücadele yasası yürürlükte. Tartışmalar da sürüyor. CHP, Anayasa Mahkemesi'ne götürerek 29. maddeyle ilgili bugün yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunacak. 'Sosyal medyanın ve muhalefetin sesi kısılacak'' iddiaları hala dillendiriliyor. Bu eleştirilere ne yanıt veriyorsunuz?



''Recep Tayyip Erdoğan bir şiir okuduğu için cezaevine götürülürken ben devletime küsmem dedi. Biz geliriz, yanlışları düzeltiriz dedi. Bugün Meclis'te arkadaşlarımızla yasa tartışmak yerine, bu ülkenin onurlu hakimlerine yönelik sarf edilenler ciddi bir sorun oluşturuyoruz. Bu demokratiş şartlarda da CHP AYM'ye başvurabilir, başvurdu da.

''HABER VERME AMACINI AŞMAYAN PAYLAŞIM SUÇ DEĞİL''

Getirilerini konuşmak yerine önümüze 29. madde sürülüyor. Ben de diyorum ki, burada sansür nerede. Biz burada, zaten TCK'da suç olarak sayılan 'halk arasında panik ve endişe yaratma-kamu barışı bozmak' alt başlıklarını bir araya bağladık. Haber verme amacını aşmayan paylaşım suç kapsamında değil.

SUÇ UNSURUNA KİM KARAR VERECEK?



Biz burada dezenformasyonu tartışıyoruz. Dezenformasyon tek başına yalan söylemek, karalamak değildir.

Bu cezalara kimin karar vermesine yönelik uzun süre de düşündük, araştırdık. Buna karar verebilecek yerin yargı olduğuna ulaştık.Toptancı bir yaklaşımda yargının tamamını suç altında bırakmak, vicdana sığmaz.

Diyelim ki bir kimse yalan bir bilgi paylaştı ancak kişinin kastı bu değil. Şimdi bunun suç teşkil ettiğini nasıl söyleceğiz. Bir kimsenin bir tweeti retweet etmesini nasıl suç unsuru olacak.

'AĞZINI AÇANIN CEZA ALDIĞI BİR ORTAM' DEĞİL

Bunun suç unsuru olup olmadığına uygulayıcı karar verecek. Sanki ağzını açanın ceza aldığı bir ortam oluşturuyormuşuz gibi bir durum sunuluyorlar. Ancak böyle bir durum yok.

Bir kimse Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğinde bu kişi hakkında işlem yapılmasın mı diyeceğiz. Meral Akşener'in de Kemal Kılıçdaroğlu'nun da on binlerce hakaret davası var. Siz zaten böyle bir dava açabiliyorsunuz.



