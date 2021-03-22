AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'a uyarı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan, İstanbul Sözleşmesi ve ekonomiye yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Ayasofya Camii Baş İmamı Mehmet Boynukalın'a uyarı geldi.

ntv.com.tr 22.03.2021 - 20:25

AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'a uyarı

Sosyal medyadan açıklama yapan Turan, "Sayın Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bıracak bir tavırla sürekli polemikler içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmektedir" dedi.

Boynukalın'a bir siyasi olarak değil bir kardeş olarak seslendiğini belirten Turan, "Bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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