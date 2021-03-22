AK Parti Grup Başkanvekili Turan’dan Ayasofya Camii Baş İmamı Boynukalın'a uyarı

ntv.com.tr 22.03.2021 - 20:25
Sosyal medyadan açıklama yapan Turan, "Sayın Boynukalın Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bıracak bir tavırla sürekli polemikler içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmektedir" dedi.
Boynukalın'a bir siyasi olarak değil bir kardeş olarak seslendiğini belirten Turan, "Bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
Sn @M_Boynukalin Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte!— Bülent TURAN (@turanbulent) March 22, 2021
Bir siyasi değil,kardeşiniz olarak bu mecrada/usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeym