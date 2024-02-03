AK Parti Hatay adayları açıklandı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altılı masanın yerinde yeller esiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Hatay ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları açıklamasının öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

31 Mart’ta Hatay’ın yeni bir başlangıç yapacağına yürekten inandığını söyleyen Erdoğan, muhalefete de yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Altılı masa denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor." diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hatayımızı yeniden ayağa kaldırmak için canla, başla çalışıyoruz. İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha Hataylı kardeşlerimize söz veriyoruz; hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, hangi sıkıntıları yaşarsak yaşayalım, Hatay’ı eskisinden daha güvenli bir şehir hale getirinceye kadar bize durmak, dinlenmek yok.



Hükümetimizin gündeminin değişmez ilk maddesi 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasıdır. Temmuz ayında Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçede, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kullanılmak üzere 762 milyar liralık kaynak ayırdık.

"BİZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN DERTLERİYLE DERTLENEN BİR YÖNETİMİZ"

Biz, deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz. Biz depremzede kardeşlerimizi, oy tercihlerine göre ayıranlardan da değiliz. Biz sırf sandıktan istediği sonuç çıkmayınca, deprem mağdurlarını kaldıkları misafirhanelerden kapı dışarı eden, yaptığı yardımı insanımızın başına kakan insanlardan hiç değiliz.

Biz depremzede kardeşlerimizin dertleriyle dertlenen bir yönetimiz. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadan, tüm fertleriyle milletimizin refahı için ter döken bir ittifakız. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz.