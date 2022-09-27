AK Parti heyetinden F-16 ziyareti

ABD'den satın alınacak F-16 savaş uçakları için AK Parti heyeti ikinci kez Washington'a gitti. Heyetin temasları üç gün sürecek.

AK Parti heyetinden F-16 ziyareti

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'ye F-16 savaş uçaklarının satışı için görüşmelerde bulunmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığındaki heyet ’ye gitti.

AK Parti heyeti üç gün sürecek ziyaretleri kapsamında senatörlerin de aralarında bulunduğu Amerikan Kongresi üyeleriyle bir araya gelerek F-16 konusunu görüşecek.

Heyette, Ala ile birlikte, AK Parti milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Akif Çağatay Kılıç, Mehdi Eker ve Volkan Bozkır yer alıyor.

Acil harekat ihtiyacı kapsamında Türkiye, geçtiğimiz yıl ABD’ye bir talepte bulunmuştu.

Söz konusu talep, 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 Blok 40 / 50+’ın Blok 70 seviyesine modernizasyonunu içeriyor.

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