AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, TV 100'de katıldığı canlı yayında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.



Adaylığının açıklandığı günden itibaren yoğun şekilde sahada olduklarını söyleyen Kurum, seçime 59 gün kaldığını ve ilk günden itibaren çarşıda, pazarda, esnafın yanında, sokakta İstanbullularla kucaklaştıklarını belirtti.



İstanbul'daki heyecanı, coşkuyu gittiği her yerde gördüğünü aktaran Kurum, "5 yıllık bakanlık dönemimde, genel müdürlüğüm dönemimde yaptığım çalışmalar hep karşıma çıkıyor. Siyasetçi için de en kıymetli şey budur diye düşünüyorum. Evin evladı olmak, kardeşi olmak çok güzel bir şeref bizim için, bir onur." dedi.



Kurum, İstanbulluların seçimi deprem, ulaşım ve diğer sorunların çözümü konusunda irade gösterenin kazanmasını istediğini, kendisinin de İstanbul'da farklı bir manzara gördüğünü ve bu nedenle ''Değişim gerekiyor.'' dediğini kaydetti.



"RAKİPLERİNİ DE İSTANBUL'DA ARAMIYORLAR''



Mevcut yönetimin "kendisini dağların tepesinde gördüğünü", anketlerde 8-10 puan önde olduklarına dair algıya başladıklarını belirten Kurum, şöyle konuştu:



"İstanbul'a odaklanmadıkları, hep İstanbul'un meseleleri dışında farklı gündemler peşinde koşup İstanbul'u bir basamak olarak gördükleri için maalesef rakiplerini de İstanbul'da aramıyorlar. Halbuki rakipleri bu şehre olan ilgisizlik, bunun farkında değiller. 8-10 puan kendilerini yukarıda lanse ediyorlardı, anketler havada uçuşuyordu. Biz adaylıktan sonra bir anket yaptık, 2 puan gerideydik. Lansmandan hemen önce anket yaptırdım, şu an biz 1,5 puan öndeyiz ve bu CHP'nin yaptığı ankette de böyle."



Kurum, rehavete kapılmadan büyük bir coşkuyla, Cumhur İttifakı'yla, tüm İstanbullularla 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul vizyonunu, eserlerini ve hayallerini birlikte gerçekleştireceklerini, İstanbul'un buna hazır olduğunu ve 31 Mart'ta büyük bir zaferi kutlayacaklarını dile getirdi.



Kendisine yönelik ''Siyasetçi değil bürokrat'' ifadesine kızıp kızmadığı sorulan Kurum, "Hiçbir zaman söz verip sözünü tutmayanlardan olmadık, işimize odaklandık. Milletimiz bizden nasıl hizmet bekliyorsa o hizmeti yapmaktır bizim için siyaset. Bakanlıkta da genel müdürlükte de böyle çalıştım. Bakanlık dönemimde 81 ile gitmiş bir siyasetçiyim: Bu illerde 500'ü aşkın ziyaretler yaptım.'' yanıtını verdi.



"TECRÜBE VE BİRİKİMLE İSTANBUL'A ODAKLANACAĞIZ"



Murat Kurum, "Kadrolarınızda kadınları görecek miyiz?" sorusunu, "İBB'ye kadın eli değecek. Yetkili makamlarda da değecek. Hem yöneticilik anlamında hem de buradaki kurumsal yapının düzenlenmesi anlamında belediye ve iştiraklerinde kadınlarımız olacak, bunu göreceksiniz." diye yanıtladı.



Sahipsiz hayvanlarla ilgili endişeyi gördüklerini, insanların sokaklarda korku içinde yaşadıklarını dile getiren Kurum, "İstanbul'un sokaklarından endişe ve korkuyu tamamen silip atacağız. Sokak hayvanlarımızla alakalı duyarsız kalmayacağız, ilgileniyormuş gibi yapmayacağız." dedi.



Kurum, İstanbul'da olası depreme yönelik kentsel dönüşüm projelerine değinerek, şunları kaydetti:



"39 ilçede yıkımlar başlıyor, temeller atılıyor. Hem Bakanlığımız hem de biz orada elimizden gelen her türlü enerjiyi, gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Bunun başka çaresi yok, 130 bin canımız gitmiş. Ve 11 ilde bakın deprem oldu. İstanbul 11 ile yetişir ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. 'Terörle mücadele kadar önemli.' diye o yüzden söylüyoruz. Büyükşehir belediyesi 12 bakanlık eder.

Büyükşehir belediyesi o kadar güçlüdür ki birçok bakanlığın bütçesinden fazla bütçesi vardır. İstanbul kendisine yetmesi dışında 80 ile yetebilecek zenginliğe sahiptir. Siz bütçenizi doğru, etkin, verimli kullanırsanız, liyakatli kadrolarla çalışırsanız bunların hepsi yapılır. 'Yarısı büyükşehir belediyesinden.' diyoruz.

700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da kira, taşınma yardımı yapacağız. 100 bin kiralanacak konut yapacağız, 39 ilçeye yetecek. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Kentsel dönüşüme tabi tutulmuş alanlardaki vatandaşlarımız o konutlarda uygun bedellerle oturabilecekler. İnşaatı biten vatandaşımız evine taşınacak, oraya başkası gelecek."



Kurum, bugüne kadar verdiği tüm sözleri tuttuğunu belirterek, "Bu tecrübeyle, birikimle İstanbul'a odaklanacağız. Bu açıkladığım İstanbul vizyonundaki bütün işleri yapabilmek için gece-gündüz ekibimle çalışacağım. Yapamazsam da bir daha İstanbul'a ne aday olacağım ne de böyle bir söylem içerisine gireceğim." dedi.



Mevcut İBB yönetiminin göreve geldikten sonra işten çıkardığı kişileri hatırlatan Kurum, "Onların yaptığı gibi haksız yere bir kardeşimizi işten atmayacağız. Biz kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.



"KİMİN KİMİNLE İTTİFAK KURACAĞINA BAKMIYORUZ"



Kurum, "DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ı aday göstereceği konuşuluyor, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Biz açıkçası kimin kiminle ittifak kuracağına bakmıyoruz. Biz kendi işimize, İstanbul'un meselelerine odaklanıyoruz. Efendim ittifakın içine o parti gelecekmiş, yok o gelirse şöyle olurmuş, gelmezse böyle olurmuş gibi bir gündemimiz yok. Dolayısıyla ittifaklar ne olursa olsun inşallah 31 Mart akşamı bu başarıyı İstanbullularla birlikte yakalayacağız." yanıtını verdi.



Metro çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kurum, mevcut metro hatlarını 5 yılda 2 katına çıkaracaklarını bunun için de İstanbul'un gelirlerini kaynakları doğru şekilde kullanarak artıracaklarını ve bütçeyi yatırımlara ayıracaklarını anlattı.



Kurum, İstanbul'un trafik sorununun sadece metro yatırımlarıyla çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Toplu ulaşımın miktarını arttıracaksınız. Biz burada bir hedef ortaya koyduk. Şu an İstanbul'da yoğun saatlerde trafik sıkışıklığı yüzde 90'lara geliyor. Ömrünüzden 3,5 yıl trafikte gidiyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunun için de sadece metro yapmayacağız. Kara yolu tünelleriyle birlikte tünel ağımızı genişleteceğiz. 250 bin kapasiteli otopark yapacağız. Silivri'ye metrobüsü götüreceğiz. İstanbul'un çeperlerindeki yaşamı şehir merkezindeki yaşamla aynı hale getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.



"BİZİM GÜNDEMİMİZ EKREM İMAMOĞLU DEĞİL"



''Kanal İstanbul'dan neden hiç bahsetmediği'' sorulan Kurum, İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir işin kendi gündemlerinde de olmayacağını, İstanbul'un gündeminde acil, öncelikli konular neyse kendi gündemlerinde de o konuların yer alacağını belirtti.



Bu konudaki yaklaşımı samimi bulmadığını ifade eden Kurum, "Şu anki İBB yönetimi 'İstanbul'a ihanet ettiler.' gibi söylemlerle gündemde tutmaya çalışıyor. Bu Başkan'ın bu tavırları da aslında yeni İstanbul'u ve İstanbul gündemini perdeleme çalışmasıdır, farklı gündem oluşturma çabasıdır. İstanbul'un gündeminde böyle bir konu yok." dedi.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi hakkında "Bir alışma dönemi yaşayacak zaten hepsi o kadar." şeklindeki ifadelerine ilişkin de Kurum, şunları söyledi:



"Bizim gündemimiz Ekrem İmamoğlu değil. Kendisine başarı dileklerimizi iletiyoruz. Keşke konu İstanbul olsa, İstanbul'un sorunları olsa da onları konuşuyor olsak. Maalesef konuştuğumuz konuları görüyorsunuz. İstanbul'un gündeminde olmayan ama gündeme taşınmaya çalışılan, farklı gündemler oluşturma çabasının yansımaları bunlar.

31 Mart'ta rakibinin kim olduğunu İstanbullular kendisine gösterecek. Biz bunu sokakta görüyoruz. Bu heyecanı, motivasyonu görüyoruz. Bizim gündemimiz İstanbul olacak. Kardan adamın saltanatı güneş doğana kadarmış. Güneş 31 Mart'ta İstanbul'a doğacak ve bu saltanat bitecek."