AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Bizim tek bir derdimiz var; İstanbul'a hizmet etmek

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu ilçesindeki STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, esnaf ziyareti de yaptı.



Dükkanları gezen Kurum, esnafın sorunlarını dinledi, ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Murat Kurum, ziyaret esnasında kendisini takip eden gazetecilerin ''10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü''nü de kutladı.



"MURADIMIZ İSTANBUL'A HİZMET ETMEK"



''Muhtarlarımızla istişareyi, milletimiz için, emin olun çok faydalı olduğuna inanıyoruz. STK'lar, derneklerimiz, kuruluşlarımız her zaman fedakarlıkla hizmet yaptılar. Bu hizmetleri de yakinen takip ediyoruz.'' dedi.

''İstanbul'u sizlerle birlikte yöneteceğiz.'' diyen Murat Kurum şöyle devam etti.

''31 Mart akşamı inşallah İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanları Muhtarlarımız olacak. Yine burada birbirinden kıymetli STK'lar olacak. Gençlerimiz olacak. Kadınlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; muradımız İstanbul'a hizmet etmek. Bu şehre eser vermek. Benim için açıkçası her zaman gurur meselesi oldu. İstanbul'a her gelişimiz yeni bir eserin müjdesi oldu. Bu şehrin her mahallesine girdik. Her sokağında emin olun izimiz var. Kentsel dönüşümden, millet bahçelerine yaptık. Gecemizi gündüze katıp tarihi buluşmayı yaşatacağız. Kalbimizde sadece ve sadece İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul'a hizmet olacak. Öznemiz sizler olacaksınız.''



"HAKSIZ YERE KİMSEYİ EKMEĞİNDEN ETMEYECEĞİZ"



Murat Kurum, "Mevcut yönetim tarafından haksızca ekmeği elinden alınmış İBB'de çalışan kardeşlerimizi işe geri alacağız. O kardeşlerimiz işe dönecek. Ekmeğini yeniden Büyükşehir Belediyesi'nden kazanacak. Ama biz onların yaptığı gibi haksız yere hiç kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.