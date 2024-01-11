AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız

Murat Kurum, "Maalesef farklı gündemler peşinden koşanlar, kendisi için yüksek oyu veren Avcılar için bir adım bile atmadılar. Avcılar bugün baktığınızda birçok hizmeti bekliyor. Avcılar, 'artık yeter' diyor. Siyaset er meydanıdır. Ben de karşınızdayım. Size söz veriyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mührünü alacağız ve Avcılar'ın bu talihini değiştireceğiz. 1 Nisan sabahı ilk iş olarak Avcılar'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. En riskli bölgelerde işe başlayacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar için çalışacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.



AVCILAR'A METRO MÜJDESİ



Avcılar'ın çok merkezi konumda olduğu halde toplu taşımayla ilgili sıkıntılarının çözülmediğini belirten Kurum, "Biz göreve gelir gelmez Halkalı'dan Avcılar'a metroyu bir durak daha uzatacağız. Tahtakale Ispartakule mevkisini biliyorsunuz. İnşallah oraya da yeni bir metro hattı açacağız. Ama öyle biz başlayıp 5 yılda 6 metre ilerlemeyiz. Biz başladık mı bitiririz. Biz başladık mı o şantiyede gece gündüz çalışırız. Biz üretiriz, çalışırız, söz veririz, sözümüzü de tutarız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da metro ağını genişleteceklerini söyleyen Kurum, seçimin ardından hızlı bir şekilde çalışmaya koyulacaklarını ve her zaman sahada, halkın içinde olacağını anlattı.

''İSTANBUL'DA ARTIK DEĞİŞİM VAKTİ GELMİŞTİR''

Kurum, ​​​"İstanbul'da artık değişim vakti gelmiştir. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden yükseliş dönemi başlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Kurum, teşkilat buluşmasının ardından Avcılar Marmara Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

DÖNER KESİP GAZETECİLERE İKRAM ETTİ

Girdiği lokantada döner kesen Kurum, basın mensuplarına da ikram etti.

