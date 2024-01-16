AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum: İlk 1 yıl boyunca istihdam için seferber olacağız

“HER PROJEMİZDE ÇALIŞANLARIN EN AZ YÜZDE 25'İ GENÇLERİMİZ VE KADINLARIMIZ OLACAK"



“Gençleri çok önemsiyorum. İş arayan değil, iş bulan, kendi işini kurduran, kendi iş yerini açtıran, bunun için de maddi, manevi destekler veren gençlerin Murat Ağabey'i olma sözüm var ve bu sözü tutmak için mücadele edeceğiz.'' diyen Murat Kurum şöyle devam etti:

''İstanbul'umuzu lafla değil, polemiklerle değil, gerçek belediyecilikle, bu manada sosyal adaletin, halkın, kadınların ve gençlerin belediyesi konumuna geri döndüreceğiz. Kadın ve genç istihdam şartı koyacağız. İş yerlerimizde, yapacağımız her yatırımda, her projede çalışanların en az yüzde 25'i, gençlerimiz ve kadınlarımız olacak."

''ARA ELEMAN VE TEKNİK ELEMAN İSTİHDAMINI GÜÇLENDİRECEĞİZ''

İstanbul'da sanayi sektöründe ara eleman ve teknik eleman sorununa yönelik adımlar atılacağını belirten Kurum, "Meslek edindirme kurslarımızı, mahalle mahalle açacağız ve lise ve üniversitede burada okuyan arkadaşlarımızla, yine üniversitelerimizde yakın işbirliği içerisinde ara eleman ki bugün ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Ara eleman ve teknik eleman istihdamını güçlendireceğiz. Bu manada sanayicilerimizin yine sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetişimi noktasında bu atölyelerimizi meslek edindirme kurslarımızı. Büyükşehir Belediyesi olarak 39 ilçemizde sanayicimizle birlikte açacağız. Gençlerimize orada sektörün, yüzyılın ihtiyacı olan iş hangi işse, hangi bölümse, hangi alansa bu alana ilişkin de eğitimlerimizi vereceğiz. Özet olarak, biz ilk bir yıl boyunca İstanbul'da istihdam için seferber olacağız.'' dedi.