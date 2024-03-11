AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Ramazan ayında Gazze'de saldırılar dursun

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Ramazan'ın ilk gününde Engellilerle bir araya geldi. İftar öncesi konuşan Kurum Gazze'de saldırılar dursun dedi.



Kurum, "Bu ramazan ayında istiyoruz ki Gazze insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki Gazze insanlığın acısı değil umudu olsun. Gazze'de hukuksuzluk dursun. Gazze'de acımasız insanlık dışı saldırılar dursun abluka son bulsun." dedi.



Kurum, engelli vatandaşlar için İstanbul'un çile ve eziyete dönüştüğünü belirtti. Ayrıca İstanbul'a 10 Engelsiz Yaşam Merkezi açılacağını da vurgulayan Kurum, "Her gün görüyoruz. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüsteki metrobüsteki engelli rampaları çalışmıyor metrolarda yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda bu yüzden biz sizleri uğraştıran değil ulaştıran bir istanbul vaadediyoruz. İstanbulumuza 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız. Otizimli kardeşlerimiz için eğitim bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini Anadolu ve Avrupa Yakası'na inşallah hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim şehrin her imkanından eşit bir şekilde faydalanacak." açıklamasında bulundu.