AK Parti iktidarının 22. yılı | Çelik: Türk siyasi hayatında yeni başlangıç oldu

AK Parti, 22 yıl önce iktidara geldi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından 22. yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflerine yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü imzası, 3 Kasım 2002 tarihinde milletimiz tarafından atıldı." dedi.

"KUŞATICI VE KAPSAYICI SİYASETİN EN DEMOKRATİK ÖRNEKLERİ"



Çelik, "Bundan tam 22 yıl önce bugün AK parti'mizin genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.



AK Parti eliyle sivil siyasetin yeniden inşa edildiği belirten AK Parti Sözcüsü, "Herhangi bir ayrım gözetmeyen merkez siyasetiyle AK Parti, kuşatıcı ve kapsayıcı siyasetin en demokratik örneklerini ortaya koydu." dedi.



Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletten aldığı güçle vesayet girişimlerini bertaraf ettiği söyledi ve 22 yılda Türkiye’ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara imza atıldığını hatırlattı.