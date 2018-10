Son dakika haberi!

AK Parti ve MHP yetkilileri, 2019'un Mart ayında yapılacak "yerel seçimde ittifak" için bir araya geldi.

TBMM'de AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmeye, AK Parti'den, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP'den, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katıldı.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de gerçekleşmesiyle ilgili kamuoyundaki beklentiler ve iki partideki görüşler kapsamında, AK Parti ve MHP heyetleri olarak bir araya geldiklerini belirtti.



Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde prensip kararına vardık" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın, yalnızca seçime dönük bir iş birliği çalışması olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın, geride kalan dönemde MHP ile AK Parti arasında Türkiye'nin temel meseleleri konusunda milli bir siyaset çizgisi ve ekseni oluşturma açısından önemli adımlar attığını dile getirdi.



Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, bölücü terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışındaki mücadele ile emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki saldırılarına karşı müşterek tepki gösterme konusunda fikri ve siyasi anlamda müşterek konular üzerinde odaklandığını ve ortak hareket ettiğini söyledi.



"MHP VE AK PARTİ İKİ AYRI SİYASİ PARTİDİR"



Cumhur İttifakı'nın önceki dönemde pratik siyasete de yansımaları olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişi sağlayan yeni Anayasa'nın geçmesi konusunda parlamentoda yapılan iş birliği ve daha sonra seçim meydanlarında yapılan iş birliğiyle ciddi mesafe alındığının altını çizdi.



Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde ortak hareket edebilme imkanı bulduğunu hatırlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu ittifakın bu şekliyle önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu, şu anlama gelmiyor; MHP ve AK Parti iki ayrı siyasi partidir. Öncelikleri, siyasi hedefleri, stratejileri farklı olan partilerdir. Her iki partinin hitap etmiş olduğu sosyolojik tabanları, her ne kadar birçok konuda müştereklikleri olmakla birlikte iki farklı tabandır. Eğer yerel seçimlerde de bir şekilde buradan istifade edeceksek bu tabanın genişletilmesi ve Türkiye'nin bundan sonraki siyasi süreçlerinde de olumlu sonuç vermesi konusunda ortak, mutabık görüşlerimiz oldu. İşin bundan sonra teknik kısmı var.



Şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki yerel seçimlerde, genel seçimlerde olduğu kadar rahat bir ittifaktan söz etmiyoruz. Çünkü genel seçimlerde ittifakın ya da ittifakların yasal altyapısı vardı. Herkes kendi partisine oy verdi ve nihayetinde ittifak içerisinde olan partilerin oyları toplanarak müşterek bir sonuç elde edilmiş oldu. Şimdi burada böyle yasal altyapı olmadığı için zorluk var. Bunları da her iki parti heyetleri olarak görüşerek, bazı konularda teknik çalışmalarımızı sürdüreceğiz, tekrar bir araya geleceğiz. Nihayetinde bizlerde oluşan ortak kanaati, her iki parti heyeti de kendi genel başkanlarına arz ederek, burada sonuç alınması yolunda hareket edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bismillah diyerek bu işe başladık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç ortaya çıkar."



"AF VE SEÇİM İTTİFAKINI CUMHUR İTTİFAKI İLE KARIŞTIRMAMAK LAZIM"



Kurtulmuş, gazetecilerin, Cumhur İttifakı'nın, MHP'nin, Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinin Şartlı İndirimi ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi konusunda da devam ettirilip ettirilmeyeceğine ilişkin sorusunu da yanıtladı.



"Cumhur İttifakı'nın, ana bir başlık" olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Af konusu olsun, seçim ittifakı olsun, diğer konular olsun bunlar başka konulardır ve Cumhur İttifakı'yla bunları bir şekilde karıştırmamak gerekir. Bizim heyetimizin üzerinde odaklandığı, önümüzdeki yerel seçimlerde bir iş birliği imkanı var mıdır Bugün ilk görüşmemizi yaptık inşallah olgunlaştırıp, o sonuçları da kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

''SEÇİM SÜRECİYLE İLGİLİ FİKİR ALIŞVERİŞLERİMİZ DEVAM EDECEK''

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, görüşmeye ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Ülkemizin aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümesi adına ve bekası üzerine kurulan oyunlara karşı, milli bir mutabakat ile kurduğumuz Cumhur İttifakı ruhunu yaşatmak temel siyasi hedeflerimizin başında geliyor. Yereldeki ittifak ile ilgili heyetlerimiz arasında istişari bir görüşme gerçekleştirdik. Seçim süreciyle ilgili fikir alışverişlerimiz MHP Grubu ile bundan sonra da devam edecek. Yerel seçimlerin milletçe birliğimiz, dirliğimiz ve beraberliğimiz adına hayırlı olmasını dilerim."

"FAYDALI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise iki partinin fikir alışverişinde bulunduğunu belirterek, "Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.



İlerleyen süreçte heyetlerin görüşmeye devam edeceğinin altını çizen Yalçın, bugün tespit edilen başlıklar üzerinden çalışmaların sürdürüleceğini ve iki parti genel başkanlarına bir metin iletileceğini dile getirdi.



İki partinin yerel seçimlerdeki tavrının, bunların sonuçlarına göre ortaya çıkacağını vurgulayan Yalçın, "Temennim, Cumhur İttifakı ruhunun, yerel seçimlerde de canlı bir şekilde bölgelerde yaşanması ve yeni geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerli yerine oturmasının sağlanmasıdır. Temennimiz budur. Bugünkü görüşmelerde, olumlu sonuçlara ulaştığımız kanaatindeyim, MHP olarak böyle devam etmesini temenni ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.