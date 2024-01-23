AK Parti ile Yeniden Refah Partisi ittifak yapacak mı?

Ahmet Örsoğlu / NTV Ankara



AK Parti'de ittifak çalışmaları kapsamında dün gece Yeniden Refah Partisi ile kritik bir toplantı yapıldı.

NTV'nin edindiği bilgilere göre; AK Parti, İstanbul, Ankara ve İzmir için istediği desteğin kapsamını genişletti.



AK Parti Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme genel başkan yardımcıları düzeyinde yapıldı.



Edinilen bilgilere göre, Yeniden Refah Partisi'nden Bursa özelinde de destek istendi.



Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdiği için bu talebe olumlu yanıt verilmedi.

AK Parti, Yeniden Refah Partisi'ne Balıkesir ve Denizli için de işbirliği teklif etti.



Edinilen bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi ise AK Parti'nin aday gösterdiği Malatya'da kendi adaylarına destek verilmesini istedi.

Kütahya Belediye başkanlığı da Yeniden Refah Partisi'nin talepleri arasında yer aldı.

İstanbul'da Arnavutköy, Sultangazi ve Sultanbeyli, Ankara'da ise Pursaklar Yeniden Refah Partisi'nin destek istediği şehirler arasında.



Partiler arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmadı.

Yeniden Refah Partisi temsilcileri "AK Parti ile bir ittifak olacaksa bunu örgütümüze anlatabilmeliyiz. Eşit bir ittifak olmalı" görüşünde.



Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında bir baş başa görüşme yapılabileceği ve son kararın o görüşmede verilebileceği konuşuluyor.

