AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı

Mevcut iki acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy'de biri de Pendik'te olmak üzere iki yeni yeni acil hastanesine daha kavuşturacağız. Hasta yakınları için 8 konaklama merkezi kuracağız.

İŞE ALIM

Haksız yere işten çıkarılanları geri alacağız.



Sürdürülebilir sosyal desteklerle eşitsizliği azaltacağız.



Bütüncül bir yaklaşımla çözümler üreteceğiz. Kimseyi haksız yere isten çıkarmayacağız.



HER MAHALLEYE KREŞ HİZMETİ



Her mahalleye çocuklarımız için 7/24 hizmet verecek kreşler açacağız.



Aile kartla 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

HİBE VE ULAŞIM

İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe vereceğiz.



Okullarımızda beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız.



1 Nisan sabahı gençlerimize yüzde 40 ulaşımda indirim yapacağız. Belediyelerimizin sosyal ve spor tesisleri de yüzde 50'ye varan indirimle gençlerimizin emrinde olacak.

Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız.



Yeni evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya yardımı yaparak yanlarında olacağız. İlk işini kuran gençlere 100 bin lira hibe vereceğiz.



İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz.



İki yakada 3 büyük yaşlı ve engelli yaşam merkezi kuracağız. 75 yaş üstü yaşlılarımızı online takip edeceğiz.



İhtiyaç sahibi emeklilerimiz için her ay İstanbul Kartlarına 2 bin 500 lira destek ödemesi yapacağız.

Özel okul ve sözleşmeli öğretmenlerimize de ulaşımda indirim desteği vereceğiz.

YENİ ARITMA TESİSİ

9 yeni ileri arıtma tesini kentimize kazandıracağız. İstanbul'a 6 yeni içme suyu barajı yapacağız. Kentin su kapasitesi yüzde 21 artacak. 2 adet 3 bin tonluk karı atık yakma tesisi yapacağız. İklim Dostu İstanbul projemiz ile hedefimiz 2040 yılında net sıfır emisyona ulaşmak olacak.



39 ilçe 964 mahallemizde 'Mahalle Bahçeleri' yapacağız. İstanbullular yeşil ve doğa ile iç içe yaşacak. Bu bahçelerde kadınlar için özel kıraathaneler yapacağız.