AK Parti İstanbul adayını yarın açıklıyor: Murat Kurum ismi öne çıkıyor

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti'de aday belirleme mesaisi sürüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere özellikle büyükşehir adaylarının hangi isimler olacağı da merak konusu.

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklayacak.



Toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik toplantıda 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları da açıklanacak.

Uzun süredir merakla beklenen İstanbul adaylığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan gibi isimler gündemde.

Adaylar arasında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değikliği Bakanı Murat Kurum ismi öne çıkıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılacak.



Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.

Ankara'daki toplantıda Ak Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek.



Yerel seçim için işbirliği görüşmeleri de sürüyor. AK Parti kurmayları hafta başında Yeniden Refah, DSP ve Büyük Birlik Partisi yetkilileriyle tekrar buluşacak. Bu randevularda olası işbirliklerinin netleşmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde ittifakı konuştuklarını söyledi.

