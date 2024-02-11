AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Baltacı'nın acı haberini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı’yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.

Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.



Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun."

BAKAN KOCA: TÜM ÇABALARA RAĞMEN ARAMIZDAN AYRILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından Baltacı'ın vefatı ile ilgili şu ifadelere yer verdil:



"AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı Hanımefendi, il teşkilatı binası önünde geçirdiği kazanın ardından, olay yerine intikal eden ambulansta yolda hayata döndürücü müdahaleler yapılarak Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, tüm çabalara rağmen maalesef aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun."

FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?



Fatma Baltacı, 22 Ekim 1981’de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Meslek edinme adına Moda-Giyim-Tasarım eğitimi aldı. 2007-2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştı. Sonrasında İlahiyat fakültesine başladı.

Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti.

İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı. (Teşkilat komisyonu, Ar-Ge, Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı)

Baltacı, son olarak Sekreterya Birim başkanlığı görevini yürütüyordu. İstinye Üniversitesi Adalet 2. Sınıf öğrencisi olan Baltacı, evliydi. Baltacı İngilizce ve Arapça biliyordu.