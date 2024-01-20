AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları açıklanıyor (CANLI)

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıklayacak.

Programda şu sıralar bir konuşma yapan Erdoğan, sözlerine

"Bugün 31 Mart seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz." diyerek başladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.Şehri istanbul'a hizmet etmenin bedeli dünya malının tamamına değişilmez. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım, Haliç'in yanında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Biz ne zaman temizlemeye başladım, bugünkü Haliç oldu. 9.5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

"5 YILDA ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBETTİ"

Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya çalıştık. Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da yönetimi devralanlar icraatla değil temel atmama töreni ile işe başladılar.

"ÇEVREDEN ANLADIKLARI ÇAPULCULARA SAHİP ÇIKMAK"

İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen dikey bahçelerini yok ederek hatalarına devam ettiler. Murat Kurum'un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Plastik kullanımının azaltılması neden kritik bir öneme sahiptir. Bunlarla ilgili en küçük bir fikirleri yok. Deprem tehdidine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmediği gibi bunu dalga konusu yapabiliyor.

"GIRTLAĞINA SARILDIĞINIZ MİLLET CEVABINI VERECEK"

İstanbul bu zulmü, bu eziyeti, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul son birkaç yıldır yaşanması en zor yerlerden biri olarak zikredilmeyi hak etmiyor. İstanbul 31 Mart'ta hak etmediklerinden kurtulacak. Büyükçekmece'de yaşlı bir teyzeye vurdular bir de gırtlağına sarıldılar. Gırtlağına sarıldığınız bu millet size cevabını seçim günü sandıkta verecek. Görevini yapmaya çalışan gazetecileri militanlarınıza linç ettireceksiniz. Bunun adı faşizmdir."