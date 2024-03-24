AK Parti İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda

"SADECE İSTANBUL YENİDEN İSTANBUL"



AK Parti il yönetimi tarafından mitingle ilgili basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir arkasında büyük bir emek olan "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nin, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.



Yarın bir kez daha İstanbul'dan tüm Türkiye'ye bir mesaj verileceğini ifade eden Kandemir, "'Sadece İstanbul, yeniden İstanbul' diyerek yola çıkmış, İstanbul sevdalısı bir adayımız var. Heyecanı, motivasyonu, birikimiyle en önemlisi İstanbul'a olan tutkusuyla, güzel hizmetlerin kapısını aralayacağımız bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yarın da İstanbul mitingiyle bunun işaret fişeğini yakmak istiyoruz." dedi.



"GÖREVİ DEVRALMAMIZA 7 GÜN KALDI"



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum da toplantıdaydı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "yeniden İstanbul, sadece İstanbul" diyerek sahada olduklarını ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.



Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, "Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.