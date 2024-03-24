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AK Parti İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda

Yerel seçime artık bir hafta kaldı. AK Parti bugün İstanbul mitingini yapacak. Miting için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev bir sahne kuruldu. Vatandaşların 15 noktadan giriş yapabileceği alanda 13 bin personel görev alıyor.

AK Parti İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda

AK Parti, "Yeniden Büyük Mitingi"yle seçim çalışmalarına devam edecek. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek miting saat 14'te başlayacak. Mitinge Cumhurbaşkanı da katılacak

Miting için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dev bir sahne kuruldu. Vatandaşların 15 noktadan giriş yapabileceği alanda 13 bin personel görev alıyor. 

Saat 14.30'da başlayacak olan miting için girişler de başladı. 

Mitingte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşma yapacak. 

AK Parti İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda - 1

"SADECE İSTANBUL YENİDEN İSTANBUL"

AK Parti il yönetimi tarafından mitingle ilgili basın toplantısı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir arkasında büyük bir emek olan "Yeniden Büyük Mitingi"nin, dünyanın sayılı organizasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Yarın bir kez daha İstanbul'dan tüm 'ye bir mesaj verileceğini ifade eden Kandemir, "'Sadece İstanbul, yeniden İstanbul' diyerek yola çıkmış, İstanbul sevdalısı bir adayımız var. Heyecanı, motivasyonu, birikimiyle en önemlisi İstanbul'a olan tutkusuyla, güzel hizmetlerin kapısını aralayacağımız bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yarın da İstanbul mitingiyle bunun işaret fişeğini yakmak istiyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul mitingi Atatürk Havalimanı'nda - 2

"GÖREVİ DEVRALMAMIZA 7 GÜN KALDI"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da toplantıdaydı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, "yeniden İstanbul, sadece İstanbul" diyerek sahada olduklarını ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söyledi.

Heyecanlı olduklarını dile getiren Kurum, "Çünkü artık görevi devralmamıza 7-8 gün kaldı, vatandaşımız sabırsız. Gittiğimiz her yerde kardeşlerimiz artık bu değişimin bir an önce olmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

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