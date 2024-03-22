AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede düzenlenecek? AK Parti "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nin ayrıntıları belli oldu

Kabaktepe, X hesabından yaptığı paylaşımda;



"'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.