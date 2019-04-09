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AK Parti'nin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya "tam kanunsuzluk" itirazı başvurusu yaptığı iddia edildi.
Konuya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündükleri başvurunun henüz gerçekleşmediğini belirterek "(Başvuruda bulunuldu) şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
İktidar partisi, Büyükçekmece'ye yapılan itiraz ile olağanüstü itirazın birlikte değerlendirilerek karar verilmesini istedi.
Büyükçekmece'de 11 bin 186 seçmenin usulsüz olarak kaydının yapıldığını ve mükerrer oy kullanıldığı iddia ediliyor.
AK Parti, Büyükçekmece'deki bu durumun seçimin sonucunu etkilediğini belirterek "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle İstanbul'daki seçimlerin iptalini isteyecek.