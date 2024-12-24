AK Parti İstanbul'da değişim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Çelik, "AK Parti’mizin İstanbul İl Başkanlığı görevini zor siyasi zamanlarda dirayetle yürüten, siyasetin bir yol ve üslup olduğunu başarıyla gösteren değerli başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye teşekkür ediyoruz." dedi.



Parti Sözcüsü, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkan adayını olarak belirlenen, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'i tebrik etti.