AK Parti İzmir BB Adayı Hamza Dağ: Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz

Eğitim Bir Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Ali Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın yanı sıra Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, ilçe müdürleri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada çocuklara, gençlere, nesillere daha iyi, daha yaşanabilir bir İzmir inşa etmek istediklerini söyleyen Dağ, eğitimde güçlü projeler hazırladıklarını belirtip, 1 Nisan'dan itibaren de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sorumlu oldukları her sahada ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Dağ, "Anne ve babaların gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim edecekleri 100 yeni kreşi hizmete açacağız. Çocuklarımızın kültür, sanat, bilim başta olmak üzere birçok alanda çağın ihtiyaçlarına uygun eğitimler alabileceği Çocuk Gelişim Akademilerimizi hayata geçireceğiz. Çocuk üniversiteleri kurarak, çocuklarımızın ilk yaşlarda yeteneklerini keşfedecek, ailelerimize rehberlik hizmeti sunacağız" ifadelerini kullandı.





"İZMİR'DE BİLİŞİM VADİSİ'Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk Yaşam Parkı Projemizle çocuklar toprağa dokunacak, bitkilerin nasıl büyüdüğünü gözlemleyecek, köy yaşamını öğrenecek, doğanın döngüsünü ilk elden deneyimleyecek. İzmir'de Bilişim Vadisi'ni hayata geçireceğiz. Robotik ve kodlama atölyeleri, oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle beş yıl sonra yazılım dünyasında İzmirli gençlerin imzasını görebileceğiz. Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. Evlatlarımızı kültür-sanatta da geride bırakmayacağız. Ege Bölgemizin en büyük kültür sanat merkezini hayata geçireceğiz. Şehrimizin üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz. Burada öğrencilerimize ücretsiz ikramlar sunacağız."



İZMİR'E BELEDİYEDEN 10 YENİ OKUL SÖZÜ



İzmir'in tüm sokaklarında önce üniversite öğrencisi, sonra bir avukat, gençlik kolları başkanı ve milletvekili olarak izi bulunduğunu anlatan Dağ, çok sayıda okulun ve hastanenin inşasında dokunuşu bulunduğunu belirtti. Konuşmasında İzmir'deki sorunlara da değinen Dağ, "İzmir'de 25 yıldır ötelenen, halının altına süpürülen kronik sorunlar var. İzmir'de 10 yıl önce belli saatler dışında ulaşım ve trafik sorununu konuşmazdık. Şimdi her saatte trafikle karşı karşıyayız. Keşke çözülmüş olsaydı buna öncelik vermek istemezdim. 10 yılda neredeyse bir köprülü kavşak, bir battı çıktı hayata geçirilmedi. İki tane battı çıktı ve köprülü kavşak var. Onların da birini Menemen Belediyesi yaptı, 10 Mart'ta açacağız. Diğerini de Aliağa Belediyesi yaptı. Hangi siyasi partilerden olduğunu biliyorsunuz. Karayolları ağında Çanakkale yolu üzerinde yapıldı. Bizzat ben öncülük yaptım. Karayolları ile protokol yaptık. Karayollarının yapması gereken işi belediye başkanımız yaptı. 1 Nisan'dan sonra bütün öğretmenlerimiz bilsin. Burası büyükşehir belediyesinin burası Milli Eğitim Bakanlığı'nın yok. Okullar hepimizin, öğrenciler hepimizin. Milli Eğitim Bakanımız ile hukukumuzu herkes bilir. İzmir'e yaptığı ziyarette 'İzmir'e 80 tane okulu zaten yapacaktık. Senin hatırına bu sayıyı arttırdık. Bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrımı yok. Sen 80 tane mi yapıyorsun en az 10 tane de biz yapacağız' dedi."



"SPOR SALONLARI İNŞA EDİLECEK"



Okullarda temizlik ve güvenlik konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Dağ, "Okulların böyle bir derdi olmayacak. Eksiği olanı biz tamamlayacağız. Belediyenin bizde olduğu yerlerde böyle bir derdiniz olamaz. Spor salonları inşa edeceğiz. Gündüz öğrencilerimiz istifade edecek akşam da İzmirli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Depreme dayanıklı alanlarla ilgili çalışmamız var. Milli Eğitim Bakanlığı kendi bütçesini kullanıyor. Büyükşehir belediyesi olarak destek vereceğiz. Hızla şehrimizdeki hastane, okul gibi kamu binalarının depreme dayanıklı hale gelmesi için bugüne kadar İstanbul'da uygulanan projeyi hayata geçireceğiz. Dünyadaki finans kuruluşlarından uygun krediler alarak kamu binalarını depreme dayanıklı hale getiren bu projenin aynısını İzmir'de uygulayacağız. Kanun yapılması gerekiyor. Meclis tatile girdiği için seçimden sonraya kaldı. Ön hazırlığı yapıldı. Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şehrimizi daha dirençli hale getireceğiz" açıklamalarında bulundu.



"RİSKLİ OKULLARIN YENİDEN İNŞASINA DESTEK"



İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi toplantıda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz gün İzmir'e yaptığı ziyaretin önemini hatırlatarak, "Bakanımız başkan adayı Hamza Dağ ile birlikte İzmir'e müjdeli haberler verdiler. 850 bin öğrencisi olan İzmir'in geleceğini şekillendirmek için yola çıkan bir aileyiz. Her eve dokunuyoruz. Türkiye'nin geleceğini şekillendiriyoruz. Zorluklarımız var. Deprem yaşadık. İzmir'deki okulları risk almadan boşalttık. Yeniden inşa etme konusunda destek verdiler. Konak Öğretmenevi'nin ödeneği çıkmıştı. Mayısta kazma vuruldu. İki yıla kalmadan açılışı yapılacak" diye konuştu.